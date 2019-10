Fonseca difende Florenzi. Poi lo lascia in panchina (ma la Roma fa bene)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se c'è una caratteristica che Florenzi ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera è quella della duttilità. Può giocare da esterno di difesa, da ala, da centrocampista centrale. Ai tempi del Crotone alle volte faceva il trequartista, per la grande qualità dimostrata in Serie B. Ma, nonostante gli infortuni di Zappacosta, Diawara, Pellegrini e Cristante, il capitano della Roma è rimasto in panchina. O meglio, è entrato a qualche minuto dalla fine, a match già praticamente concluso contro l'Udinese. Invece fuori contro Borussia Moenchengladbach e Milan, per novanta minuti.

ANCORA UNA ESCLUSIONE - "Lui è il nostro capitano ed è un bravissimo giocatore, ma con il Milan e con il Gladbach ho pensato ad altre soluzioni per la squadra. Giocherà in futuro e non è un problema" aveva detto Fonseca. Però nelle gerarchie appare dietro a tutti, sia Mancini a centrocampo che a Santon (e Spinazzola) in difesa. Insomma, dopo Totti e De Rossi sembra che il capitano della Roma sia costretto a essere sempre in discussione.

MERCATO LONTANO - Florenzi, in discussione, lo era anche in estate, al di là delle smentite di rito. Perché se fosse arrivata una proposta importante - l'Inter ci aveva anche pensato, ma poi ha preferito Lazaro - a quel punto anche la Roma non avrebbe detto di no per un'eventuale partenza. Ora il rischio, dopo qualche infortunio ed errore di troppo, è che il capitano giallorosso venga sempre più messo in discussione. Soprattutto visti i risultati: Fonseca ha portato i giallorossi al quarto posto, in solitaria, dietro all'Atalanta iper competitiva e davanti al Napoli, alla Lazio e al Cagliari. Come dare torto alle sue scelte, quindi?