Fonseca sul caso Diawara: "Zero vantaggi da questa situazione. Non è pronto per il Genoa"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 5-0 rifilato al Cluj in Europa League, mister Paulo Fonseca è stato interpellato anche sul caso Diawara: "Diawara non è pronto per il Genoa. È chiaro che non abbiamo avuto alcun vantaggio da questa sua situazione. Fienga mi ha detto che stiamo facendo di tutto per il ricorso. Vediamo cosa succede", le parole del tecnico della Roma.

Ricordiamo che il club giallorosso ha fatto ricorso contro la sentenza dello 0-3 a tavolino con il Verona per aver erroneamente schierato Amadou Diawara nella lista over 22, pur avendo il centrocampista ex Napoli 23 anni.