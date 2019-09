FOTO - Fiorentina-Juve, Sarri finalmente in panchina: le immagini

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri finalmente sulla panchina della Juventus: succede al Franchi, dove il toscano sta vivendo la sua prima gara ufficiale da allenatore della Vecchia Signora. In maniera già "vera": nel corso di un primo tempo non semplice per i suoi ragazzi ( qui la diretta testuale ), Sarri non è rimasto affatto a guardare. Grazie ai nostri fotografi in quel di Firenze, ecco le sue prime immagini alla guida della Juve, in panchina e anche (quasi) in campo.