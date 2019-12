FOTO - Inter-Barcellona, le immagini più belle della sfida del Meazza

Notte amarissima per l'Inter di Antonio Conte, che perde 2-1 a San Siro contro il Barcellona e dice addio alla Champions League. I nerazzurri erano passati in svantaggio per la rete di Carles Perez, ma avevano trovato il gol del pareggio con Lukaku allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, dopo due reti annullate a Lautaro Martinez per fuorigioco, è arrivata la beffa: Ansu Fati ha trafitto Handanovic e ha regalato la qualificazione al Borussia Dortmund. Ecco le foto più belle della serata, raccolte da Tuttomercatoweb.com.