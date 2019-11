© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano a far discutere le parole di ieri del presidente del Brescia Massimo Cellino in Lega, con il patron delle rondinelle che di fronte alle telecamere, parlando di Mario Balotelli, ha affermato: "È nero, sta lavorando per schiarirsi, ma ha tante difficoltà". Il Corriere della Sera parla anche della reazione dello stesso SuperMario che non ha preso affatto bene le parole di Cellino. L'attaccante ci è rimasto molto male, visto anche che sul tema razzismo è, da sempre, molto sensibile, per quanto ha sofferto nel suo passato e per quanto gli capita ancora oggi, come la vicenda degli ululati del Bentegodi dimostra.