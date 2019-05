Frosinone, Baroni: "Pinamonti affaticato, difficile vedere il tridente dal 1'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, parla a due giorni dalla sfida al Sassuolo di domenica, ore 15.00 al Mapei Stadium. Questo il pensiero dell'allenatore ciociaro sulle ultime gare in Serie A della squadra: “All’80% ci presenteremo col 3-5-2, devo valutare comunque alcune situazioni. Lamentiamo infatti un acciacco per Gori che ha un’edema ad una caviglia, Maiello lo abbiamo preservato, stessa cosa per Pinamonti che è tornato dallo stage in nazionale un po’ affaticato. Per il resto il gruppo sta bene, abbiamo ancora un allenamento per decidere. Ma difficilmente partiremo con le tre punte”, le parole raccolte dal sito ufficiale della società.

Anche se Gori e Maiello non dovessero esserci, il reparto è ben fornito. Come sta attualmente Chibsah?

“Raman ha svolto una buona settimana di allenamento, dopo il turno di stop per squalifica ha staccato un po’. Ma questa settimana l’ho visto bene. E’ un candidato a prendersi una maglia”.

Tra Maiello, Chibsah e Sammarco, su chi ricadrà la scelta?

“Anche Paolo si è allenato bene, dobbiamo fare delle valutazioni su Maiello come ho detto”.

Una vittoria dell’Inter sull’Udinese (sabato, ndr) permetterebbe al Frosinone di respirare ancora aria di serie A…

“E’ inutile guardare a cosa fanno gli altri. Abbiamo una partita contro una squadra che ha forza, qualità, dinamismo e struttura. Sappiamo solo che a noi servirà una prestazione importante per fare punti in casa del Sassuolo”.

In settimana abbiamo letto da più parti della bestia nera Sassuolo…

“Lo ripeto: avversario a parte, tocca a noi, ai ragazzi, a me andare sul campo e centrare una prestazione importante. C’è desiderio di rimanere vivi. E questo deve essere il nostro punto di partenza”.

Rimane sempre sul tavolo la richiesta del presidente Stirpe di fare meglio della prima stagione di serie A.

“Come ho detto prima è chiaro che fare più punti possibile è importante”.

Come si va a giocare col Sassuolo? Che umore c’è nella squadra?

“Io sto alimentando questa convinzione, questa voglia di fare bene. Ma al di là di tutto stiamo affrontando partite di serie A e allora perché fare diversamente? Ma sarebbe troppo facile dare questa risposta. La mia attenzione in questo momento è volta a cercare delle risorse che ognuno di noi ha dentro. Al di là del traguardo che ci può essere, il primo obiettivo è fare una prestazione di grande livello”.

Domenica ancora con Brighenti sul centrosinistra? E le condizioni di Simic, un oggetto misterioso…

“Simic non è un oggetto misterioso. E’ arrivato a gennaio, ha avuto un infortunio che lo ha penalizzato. E’ chiaro che io faccio delle valutazioni perché è tanto tempo che non gioca una gara ma il ragazzo è un professionista serio, agli allenamenti non è mai mancato. Il fatto che non è andato in campo dipende da me. Per quanti riguarda Brighenti c’è bisogno di gente con il suo atteggiamento, è un lavoratore straordinario. Anche lui è candidato ad una maglia da titolare”.

Ci chiarisce la situazione di Gori? Sarà convocato?

“Ha un’edema sulla caviglia, questo problema gli sta dando qualche problemino. E’ un vecchio infortunio col quale sta convivendo da due o tre settimane ma il ragazzo giocherebbe anche con una frattura. Penso che sarà convocabile, conoscendo la voglia di esserci. Ma prima dobbiamo parlare con il medico”.