Frosinone, Capozucca: "Onoreremo il campionato fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Capozucca, consulente per il Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del prossimo impegno dei ciociari contro il Napoli di Ancelotti: “Bisogna onorare il campionato fino alla fine e lo faremo contro il Napoli. Gli azzurri hanno sicuramente meno punti di quelli che avrebbero meritato, con l'Atalanta ha avuto tantissime occasioni ed avrebbe meritato ora invece qualcuno parla di una squadra in crisi e non è vero. Frosinone? Quest'anno siamo stati molto sfortunati, abbiamo perso partite che meritavamo di vincere subendo una sola occasione. In Serie A gli errori si pagano a caro prezzo", le sue parole.