Frosinone-Chievo, 0-0 all'intervallo. Annullata rete a Sergio Pellissier

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della sfida fra Frosinone e Chievo. Le due squadre, da tempo già retrocesse in Serie B, hanno comunque offerto una prestazione all'altezza dal punto di vista dell'impegno e dell'intensità.

In generale meglio il Frosinone, pericoloso in diverse occasioni dalle parti di Semper, anche se al Chievo è stato annullato un gol per fuorigioco di Sergio Pellissier (decisione confermata dal VAR). Da segnalare, per il Frosinone, la presenza in campo di un undici composto interamente da calciatori italiani. Mentre nel Chievo, al minuto 33', ha fatto il suo esordio in Serie A Mauro Burruchaga, figlio dell'ex campione argentino Jorge.