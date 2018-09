© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Queste alcune battute sugli avversari: "Hanno un'identità ben precisa. E' una squadra che sa palleggiare, dovremo stare attenti. Giocano in maniera molto fluida, è una squadra costruita per fare quel modulo. Dovremo stare attenti al trequartista, che agirà tra le linee. Il loro collettivo è di livello; questo è innegabile. Calciatori come Quagliarella ti possono far male in qualsiasi istante. Noi dobbiamo giocare da squadra. Dovremo far male con rapidità e lucidità in fase verticale".