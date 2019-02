© foto di Federico Gaetano

Continua il momento magico di Camillo Ciano, che allo Stirpe porta avanti il Frosinone contro la Roma dopo appena cinque minuti di gioco. L'attaccante giallazzurro è bravo a sfruttare un'incomprensione tra Nzonzi e De Rossi per calciare con potenza verso la porta, aiutato non poco dall'intervento goffo di Olsen, che si distende sulla sua sinistra e vede poi la sfera infilarsi in rete alle proprie spalle tra lo stupore generale.