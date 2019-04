Frosinone, Stirpe: "Buon lavoro di Baroni. Il suo futuro? Prematuro parlarne"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato all'emittente ufficiale del club ciociaro Radio Day: «Il lavoro di Baroni ritengo che sia stato positivo. Però vorrei sottolineare anche un altro aspetto: il Frosinone è dalla metà del mese di ottobre che ha un andamento molto simile a quello che ha adesso. Ha alternato degli acuti a prestazioni scialbe, che hanno fatto torcere il naso a molti ed anche me. Come ho avuto modo di dire, Longo non era l’unico responsabile e diciamo che in pratica l’avvicendamento c’è stato per un motivo di carattere ambientale e per dare una risposta a quelle che erano le richieste dei tifosi più che per un fatto di cui ero profondamente convinto. Detto questo, Baroni finora ha operato bene però è prematuro fare qualunque considerazione sul futuro. Mancano 5 partite e io voglio che il Frosinone sappia scaricare a terra le potenzialità che ha e poi faremo tutte le valutazioni del caso».