G.Sportivo, cori razzisti coperti da fischi: nessuna decisione contro l'Inter

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo sulla gara tra Inter e Bologna. "Rilevato che una parte dei sostenitori della Soc. Internazionale, al 39° del secondo tempo, assiepati nel settore "Secondo anello verde", indirizzava cori insultanti espressivi di discriminazione razziale nei confronti di un della squadra avversaria; considerato che i cori venivano immediatamente coperti dai fischi di disapprovazione del restante pubblico; ritenuto pertanti che, in disparte la dimensione dei cori e la percentuale di partecipazione del pubblico assiepato nel settore indicato, trova applicazione con efficacia esimente la circostanza della dissociazione del restante pubblico delibera ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a), b) e d), di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Internazionale in relazione al comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori".