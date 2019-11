Gabigol: "All'Inter ho imparato tanto. Oggi sono maturo per l'Europa"

Intervistato da As, Gabriel Barbosa torna a parlare della sua esperienza all'Inter nella quale ha trovato poco spazio e segnato appena un gol: "Ho imparato molto in Italia anche se ho avuto poche opportunità. Arrivai motivato per dimostrare le mie qualità, mi impegnavo negli allenamenti cercando di capire la filosofia di ogni allenatore in un ambiente nuovo per me. Magari se ci fosse stata continuità di risultati per me sarebbe andata diversamente. Ho sempre rispettato le decisioni anche se avrei potuto giocare con maggiore frequenza".

Cosa non è andato in Europa?

"Oggi con qualche anno in più mi sento più maturo, più preparato. Certamente a quei tempi avevo bisogno di tempo per assimilare una nuova cultura e differenti metodi di lavoro. Ho fatto due grandi stagioni in Brasile e ora mi vedo diverso: più maturo, concentrato e cresciuto tecnicamente, tatticamente e fisicamente".

Pronto per ritentare l'avventura in un campionato superiore a quello brasiliano?

"Essere stato l'anno scorso il capocannoniere del Brsasileirao è stato molto importante nella mia carriera e spero di ripetermi quest'anno. È il risultato del lavoro duro ed evidenzia la mia crescita. Mi sento pronto per segnare in Brasile, Inghilterra, Germania, Spagna... ovunque sarà".

Futuro in Spagna?

"La Liga è un gran campionato, molto seguito in Brasile e io stesso la seguo quando posso. C'è uno stile di gioco che mi piace perché veloce, dinamico e tecnico".