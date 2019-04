© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è tornato sulla querelle Kessie-Bakayoko-Acerbi, a pochi minuti dopo la decisione del Giudice Sportivo di non penalizzare i giocatori milanisti. "È stata una goliardata, non facciamola diventare una tragedia. Loro l'hanno fatto così, non credo che avessero voglia di offendere Acerbi, che ho avuto al Milan, è un bravissimo ragazzo", ha riferito a SportMediaset.