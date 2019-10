Gandini: "Milan, Boban può essere il leader che serve ai rossoneri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per 23 anni Umberto Gandini è stato direttore esecutivo del Milan, uomo delle relazioni internazionali del club rossonero. Poi per due stagioni è stato amministratore delegato della Roma. Intervistato da Tuttosport, il dirigente gioca la prossima sfida di campionato tra le sue ex società: "È prova che dirà molto sulle ambizioni di entrame le società. Tantissimi infortuni per i giallorossi, mentre i riossoneri arrivano da una partita dai due volti contro il Lecce".

Il Milan ha cambiato allenatore molto presto, per i suoi standard.

"Forse sarà banale, ma oggi contano solo i risultati e non c'è tempo per sbagliare. Voci sul futuro? Non penso che le vicende societarie interessino i giocatori in modo diretto. A volte vengono usate come alibi, ma non è il caso del Milan".

Boban può essere il leader che serve?

"Ha tutto per questo ruolo, anche la sua recente esposizione mediatica lo fa andare in questa direzione. Massara? È complementare a Boban e Maldini, ho lavorato con lui in due periodi a Roma".