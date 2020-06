Gare in chiaro, Spadafora cerca accordo con Sky: più facile ottenere solo gli highlights

Malgrado da Mediaset e Discovery siano arrivate lettere di diffida, Vincenzo Spadafora punta ancora a trasmettere 2-3 partite di campionato in chiaro. E' una battaglia che porta avanti da tempo e, secondo il Corriere dello Sport, è più facile che scenda a compromessi con Sky, che dispone di un canale sul digitale terreste (TV8) e potrebbe mandare in onda alcuni match in chiaro. Siamo ancora lontani dall'accordo, tant'è che il quotidiano sottolinea come sia più semplice che, invece delle partite in tv, ottenga la messa in onda degli highlights sulla Rai e su Mediaset subito dopo il fischio finale.