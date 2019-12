Gasp: "Papu out dalla Top11? Corre per Pallone d'Oro. Futuro? Si vedrà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Candidato alla vittoria al Gran Galà del Calcio come allenatore dell'anno, Gian Piero Gasperini commenta a Sky la sua presenza: "È un premio molto prestigioso, anche per quelli che lo votano. Vediamo che succede questa sera, siamo qui e aspettiamo. Però devo dire che già essere qui è tanto".

C'è tanta Atalanta.

"Frutto di una stagione clamorosa, ma anche di quelle precedenti, in un processo di crescita che ci ha portato a questa serata".

Forse state facendo meglio dell'anno scorso.

"Siamo determinati. Abbiamo grande rispetto degli avversari ma anche grande ambizione. Vogliamo ripeterci".

Chi lo dice a Gomez che non è in Top11?

"Mah, lui partecipa al Pallone d'Oro. Scherzi a parte, è un grande a prescindere. In queste cose dipende da tanti incastri. E poi non si capisce se è un attaccante, un centrocampista o un esterno, è diventato un tuttofare. Basta che non lo portate via da Bergamo".

Si fida del City?

"Certo, dobbiamo essere positivi in tutto. E per quanto riguarda lo Shakhtar, è una squadra che all'andata ci ha fatto capire il loro valore. Però per noi è un'opportunità incredibile, cercheremo di giocare al meglio la Champions. Il City va in un ambiente difficile, senza motivazioni, ma le grandi squadre non ci stanno mai a perdere".

Si è pentito di voler vincere tutte le partite? Bastava un punto in casa con lo Shakhtar.

"Quella è l'unica partita su cui abbiamo del rammarico. Però devo dire che così abbiamo un risultato solo, senza retropensieri: dobbiamo cercare di fare un'impresa e andremo in campo così".

Andrà in una squadra che lotta per lo scudetto?

"Quelle che lottano per lo scudetto sono veramente poche. Intanto sto molto bene così, cerchiamo di avere più successo possibile con l'Atalanta e di continuare così. È un ambiente che mi ha valorizzato al massimo, poi il futuro si vedrà".