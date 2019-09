Gasperini: "Dinamo più brava, le emozioni e la tattica non c'entrano"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha motivato così il netto passo indietro dei suoi: "Non credo sia una questione di emozione, è troppo facile attaccarsi a questa cosa. Abbiamo preso una dura lezione da una squadra che è stata più brava. Problema tattico? Non credo sia questo, siamo preparati a giocare contro tutti i moduli. In tutti i reparti erano più veloci di noi, ci bucavano pure quando eravamo in tanti. Credo che da questa partita, devi imparare molto".

