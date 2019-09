Gasperini e l'attacco: "Situazione chiara, no nuovo caso Berisha-Gollini"

Chi gioca in attacco nell'Atalanta? È un dubbio che hanno molti tifosi, ma non Gian Piero Gasperini, per il quale: "La situazione è molto chiara, altrimenti diventa un altro caso come quello Berisha-Gollini dell'anno scorso. In attacco abbiamo questi quattro giocatori, alle volte giocano in due, altre in tre. Abbiamo sette partite in ventidue giorni, girateli come volete. L'importante è che stiano bene e che non abbiano infortuni, altrimenti andiamo in difficoltà. L'altro è Barrow, che è rimasto, io pensavo che andando a giocare fuori potesse avere più opportunità di andare in campo. Sicuramente sarà utilizzato al meglio, può essere un'arma in base alle sue risposte in campo. Cercherò di sfruttare al meglio i momenti di uno, dell'altro e di quell'altro. Sarebbe troppo bello prendere il massimo da tutti, però l'obiettivo è questo".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!"