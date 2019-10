Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro dopo il 2-2 (con polemiche) del San Paolo contro il Napoli: "Questa sera abbiamo dovuto soffrire molto perché davanti avevamo una squadra molto forte, che per me equivale alla Juventus e all'Inter e che può giocare per il titolo. Questo aumenta maggiormente i meriti dei ragazzi che nonostante il doppio svantaggio hanno saputo comunque contenere, difendere. Rischiando ma creando anche molto. Abbiamo fatto due ottimi gol e rischiato di vincere nel finale. Una gara difficile ma che ci premia maggiormente.

Il rigore non assegnato? "Anch'io dal campo ho avuto la sensazione che l'arbitro potesse dare il rigore, poi però rivedendo le immagini dico che in entrambi i casi - assegnarlo o meno - non sarebbe stato uno scandalo. Io sono di parte chiaramente, lascio comunque che lo giudichino i 'neutrali veri'. Fossilizzarsi però solo su quell'episodio mi sembra riduttivo rispetto alla gara che è stata fatta. Adesso dobbiamo presentarci bene all'appuntamento di domenica perché la classifica è molto buona".