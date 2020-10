Gasperini: "Mai avrei pensato di giocare la seconda Champions all'Atalanta senza pubblico"

Sarà la prima volta a Bergamo: come inciderà nella vostra Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro l'Ajax ha risposto così: "Da parte mia non avrei mai pensato di giocare la seconda Champions senza pubblico, ma è una pandemia mondiale che sta togliendo qualcosa a tutti noi. Essere qui una soddisfazione per tutti, adesso giocheremo nel nostro stadio dopo aver giocato sempre fuori casa ma la mancanza del pubblico rimane per noi un grandissimo dispiacere".

