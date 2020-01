Bufera nel post-partita di Inter-Atalanta. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini ha commentato amaramente l'episodio del rigore non assegnato ai suoi dopo un'evidente trattenuta in area di Lautaro su Toloi: "Non so perché non l'hanno fischiato... Queste cose sono brutte e gravi: incomprensibile. Questi episodi tolgono valore al VAR: era un caso clamoroso", le parole del tecnico dell'Atalanta.