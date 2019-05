© foto di www.imagephotoagency.it

"Era una gara difficilissima, siamo venuti a capo di un match non semplice. I ragazzi sono stati meravigliosi, straordinari". E' un Gian Piero Gasperini senza voce quello che, ai microfoni di 'Sky' dopo il triplice fischio, ha commentato la qualificazione alla prossima Champions League dell'Atalanta, squadra che ha chiuso la Serie A 2018/19 al terzo posto in classifica. "La Champions League per l'Atalanta è un traguardo che non aveva mai conquistato nella sua vita e ci arriva in modo molto onorevole. Secondo me saprà ben figurare in Champions".