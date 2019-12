© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Bologna e Atalanta, Gian Piero è tornato sulla storica qualificazione agli ottavi di Champions League: "È stata una consacrazione. Domani si rientra nel campionato, le partite sono tutte complicate. Siamo molto felici; quando arrivano squadre come l'Atalanta sembra sempre un problema per il ranking e siamo contenti del contributo dato al calcio italiano, temevamo di non dare un buon apporto. Il passaggio del turno è positivo, questo risultato può essere utile anche per il prossimo campionato. È un motivo di orgoglio".

Chi vorrebbe incontrare agli ottavi di finale?

"Non ho voglia di pensarci, ci penseremo lunedì. Lasciamo che le cose vadano e aspettiamo il sorteggio. Dobbiamo essere bravi a pensare al Bologna. Dobbiamo prendere lo slancio dopo questa sbornia".