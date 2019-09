Gasperini: "Vittoria meritata, rigore scandaloso. Ora la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa del Genoa, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Alla mia squadra va un merito maggiore per aver superato un buon Genoa, un ambiente che ha ritrovato entusiasmo e questo mi fa felice, ma l'Atalanta è stata doppiamente brava dopo che al 90' è successo un episodio che in questo inizio di campionato lasciano amarezza e tanti dubbi, poteva compromettere la partita ma Zapata ha fatto una giocata straordinaria che ha deciso la partita. Le immagini le ha riviste? Le ho riviste, altrimenti non lo direi, andate a rivedere voi, sono davvero clamorose. Ora la Champions? Ora dobbiamo resettare questa gara, venivano dalla vittoria di Ferrara, dalla sconfitta col Torino, questa vittoria ci rimettere in una buona posizione, da adesso penseremo alla Champions che finalmente è arrivata, ci preparare per questa sfida a Zagabria.Muriel? E' importante, aveva fatto già bene a Ferrara e ha fatto bene anche oggi".