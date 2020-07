Gattuso da record: dopo il 2-2 col Milan 8 cambi. Lozano dal 1': con Rino è la seconda volta

L'allenatore del Napoli ha cambiato ben otto giocatori rispetto alla squadra che domenica sera ha pareggiato 2-2 contro il Milan al San Paolo. Gennaro Gattuso per il match contro il Bologna valido per la 33esima giornata di Serie A ha confermato solo Di Lorenzo, Maksimovic e Zielinski.

Poi tutti calciatori che non sono scesi in campo nell'ultimo match dal primo minuto: in difesa i volti nuovi solo Meret, Hysaj e Manolas, a centrocampo al posto di Fabian e Lobotka ci sono Elmas e Demme. Cambio totale in attacco: dal tridente Callejon-Mertens-Insigne al tridente Politano-Milik-Lozano.

Per il centravanti messicano è la seconda volta da titolare da quando Gattuso siede sulla panchina del Napoli: la prima 183 giorni fa, nella sfida del 14 gennaio contro il Perugia valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

