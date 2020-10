Gattuso e gli esperimenti nella bolla: si lavora sul 4-2-3-1, Bakayoko fondamentale

Nella bolla di Castel Volturno c'è un vero e proprio laboratorio, dove Rino Gattuso sta portando avanti i suoi esperimenti per rendere il Napoli ancora più forte. Tutti gli studi del tecnico sono concentrati sul 4-2-3-1: un sistema di gioco nuovo, che sembra essere cucito perfettamente per la sua squadra, soprattutto alla luce dell'ultimo grande arrivo, Tiemoué Bakayoko. All'ex Chelsea e Milan spetterà il compito di dare equilibrio a una squadra iper-offensiva. Il suo compagno di reparto potrebbe essere Piotr Zielinski (quando guarirà dal Covid), mentre per Fabian Ruiz si prospetta un avanzamento sulla trequarti, come ala o alle spalle delle punta. Gattuso sta lavorando anche per far coesistere Osimhen e Mertens: due giocatori così, riporta il Corriere dello Sport è meglio schierarli sempre.