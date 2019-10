Genk, Cuesta ammette: "Io al Napoli? Non so niente ma mi piacerebbe"

Fonte: tuttonapoli.net

Sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto Carlos Cuesta, calciatore colombiano, difensore del Genk. Si è parlato della gara di ritorno a Napoli: "Al momento l’appuntamento è fissato solo al 10 dicembre, ma è chiaro che mi piacerebbe venire a Napoli anche l’anno prossimo. Non so molto dell’interesse del Napoli, mi fa piacere, ma non ne so molto di più. Napoli-Genk? Mi aspetto una partita simile a Genk-Napoli piuttosto che quella giocata col Salisburgo. Non sarà facile giocare al San Paolo, ma noi daremo il massimo per portare a casa il massimo risultato possibile. E’ un girone in cui tutti si aspettano che passeranno Napoli e Liverpool, ma noi ci giocheremo le poche chance che abbiamo e se proprio non sarà Champions, proveremo ugualmente a restare in Europa League. Quando giocheremo in casa col Salisburgo proveremo a dare una mano al Napoli battendoli".