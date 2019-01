Genoa, 15 milioni di riscatto tra Pezzella e Sturaro. Zukanovic verso Udine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa si avvicina al doppio colpo in entrata. Sturaro, che è rientrato alla Juventus dopo l'insuccesso allo Sporting Lisbona, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Stessa formula, ma con 7 milioni di euro di riscatto, per Pezzella dell'Udinese. In bianconero potrebbe finire Zukanovic, anche se sull'ex Roma ci sono anche SPAL e Cagliari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.