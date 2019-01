Genoa, accelerata per Pezzella dopo la fumata nera per Barreca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Pezzella diventerà presto un nuovo calciatore del Genoa. Il club rossoblù nella giornata di ieri ha raggiunto l'accordo col Genoa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. L'accelerata per questa trattativa, scrive 'La Repubblica/Genova' oggi in edicola, è arrivata dopo la definitiva fumata nera per l'arrivo dal Monaco di Antonio Barreca.