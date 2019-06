Genoa, accordo anche con Pinamonti. Visite mediche entro il weekend

Fonte: ha collaborato Alessio Del Lungo

Andrea Pinamonti è diretto al Genoa: dopo l'accordo tra i club, è arrivato anche quello tra giocatore e club rossoblù. Le visite mediche dell'attaccante ex Frosinone si svolgeranno entro il weekend e si sta organizzando un volo privato da Santorini dove il giocatore è in questo momento in vacanza. Permane il gentleman agreement tra club per un futuro riacquisto da parte dell'Inter, come già raccontato dalla nostra redazione nelle scorse ore.