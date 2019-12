Genoa, attesa per Tankovic: caccia a innesti per risalire la classifica

Sarà un gennaio di fuoco per il Genoa. I rossoblu hanno concluso il 2019 in maniera negativa con la sconfitta netta sul campo dell'Inter e l'ultimo posto in classifica. La zona salvezza dista solo quattro punti ma l’imperativo che deve esserci a Villa Rostan è quello di invertire la tendenza. Molto passa dal mercato invernale dove il Grifone dovrà cercare elementi per rinforzare la rosa e tentare la risalita. A complicare i piani c’è stato l’infortunio a Christian Kouamé con l’attaccante ivoriano che ha terminato anzitempo la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Tankovic in prima fila - Il primo della lista è Muamer Tankovic, attaccante esterno che andrà a rimpiazzare per la seconda parte di stagione proprio Kouamé. Il calciatore svedese di origini bosniache ha già svolto le visite mediche il 20 novembre scorso e si appresta ad essere un nuovo innesto nella scacchiera rossoblu. Classe 1995, veste la maglia dell'Hammarby, squadra dove ha collezionato 28 gettoni realizzando 14 reti, una media di un gol ogni 173 minuti, e 8 assist.

Idea Perin, Borini e non solo - Tankovic però non dovrà essere l’unico innesto della sessione invernale di trattative che si preannuncia, come sempre, molto incandescente. Il primo nome che è circolato nel capoluogo ligure è quello di Fabio Borini, attaccante in uscita dal Milan e che probabilmente andrà in prestito per trovare minutaggio. L'ipotesi rossoblu, come fu per Suso quattro anni fa, può essere intrigante. Un occhio di riguardo avrà il reparto offensivo dove negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi di Llorente, Zaza e Destro. Suggestivo, infine, sarebbe un ritorno all'ombra della Lanterna di Mattia Perin, portiere ai margini della rosa della Juventus che rientrerebbe alla base. Dove tutto ebbe inizio. Nel suo Genoa.