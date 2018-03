Genoa, Ballardini: "Izzo-Veloso out, Rossi e Taarabt convocati"

© foto di Federico Gaetano

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara contro il Napoli. L'allenatore ha parlato di formazione e dei calciatori a disposizione, questi alcuni estratti:

Cambierà qualcosa rispetto al Milan? "No. Il Genoa deve avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco con tutti i suoi giocatori ed essere sempre più padrone. Noi siamo bravi ma ogni tanto non lo siamo nella gestione della palla. Il Genoa non si deve fermare mai nel percorso di crescita, migliorando nella gestione del pallone e nella fase difensiva condizionando gli avversari".

Izzo e Veloso? "Izzo e Veloso sono out. Il difensore è prossimo al rientro con la squadra mentre per il centrocampista ci vorrà un po' di tempo".

Rossi e Taarabt quanti minuti hanno nelle gambe? "Sono convocati ma non so quanti minuti hanno nelle gambe".

Più difficile per il Genoa affrontare il Napoli o viceversa? "Penso che ognuno avrà le sue difficoltà. Il Napoli è molto collaudato, noi abbiamo dalla nostra la tanta serietà, le motivazioni che ci sono, la generosità e le buone qualità. Sarà stimolante per noi affrontare una squadra che, come ho detto, è la più brava del campionato".

Ha dei dubbi? "No, inizialmente no. Poi la partita ci dirà che fare".