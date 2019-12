Genoa, bene la coppa ma a Lecce non si può sbagliare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine la vittoria è arrivata. In Coppa Italia, il Genoa ha ritrovato - seppur parzialmente - il sorriso imponendosi 3-2 sull'Ascoli. Una partita combattuta, tirata e sudata ma alla fine condotta in porto con non poca fatica dalla squadra di Thiago Motta che ha visto i fantasmi delle precedenti debacle nel torneo nazionale dopo l'autorete dell'1-2 di Criscito. Lo stesso capitano ha poi riequilibrato il punteggio prima del gol finale di Pinamonti, doppietta per lui ieri, che porterà il Grifone a sfidare il Torino negli ottavi di finale.

Quanta sofferenza - "Si soffre sempre. Nel calcio non è mai facile vincere. In un momento non facile siamo rimasti uniti, abbiamo dominato tutta la partita. Nel secondo tempo siamo stati più bravi ad attaccare e creare occasioni da gol ma per stasera va bene così". Così ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa subito dopo la sfida del "Ferraris". Il Genoa si è dimostrato fragile soprattutto nelle ripartenze dei marchigiani, da cui è nato il pareggio di Beretta, ma la reazione può terminare nel novero delle buone indicazioni che sono arrivate al tecnico rossoblu.

Vietato sbagliare - Archiviata la sfida di Coppa Italia, è tempo di tuffarsi subito nel campionato per Criscito e compagni. Domenica all’ora di pranzo la squadra farà visita al Lecce, distante quattro punti in classifica e mai vincente al Via del Mare. Perdere significherebbe rischiare di compromettere il cammino, o meglio far diventare ancora più impervia la strada che porta alla permanenza nella categoria. Una partita molto importante, un crocevia per molti - tecnico in primis - e una sfida che il Genoa non può e non deve sbagliare.