Genoa-Cagliari 1-0 al 45'. Più infortuni che emozioni. La sblocca Pandev

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo tutt'altro che entusiasmante, quello fra Genoa e Cagliari. Padroni di casa in vantaggio grazie a una rete bella e fortunata di Pandev, quando sembrava che le due squadre dovessero andare a riposo a reti inviolate. Più infortuni che occasioni da rete, con tre sostituzioni effettuate in 39 minuti per problemi muscolari che hanno costretto Faragò, Cacciatore e Ghiglione a uscire anzitempo.

Davide Nicola propone il suo solito 3-5-2 con la novità Soumaoro in difesa. L'ex Lille prende il posto dello squalificato Romero. A centrocampo Radovanovic ritrova una maglia da titolare dopo oltre un mese. Rolando Maran ripropone Cacciatore in difesa, confermata la coppia Pisacane-Klavan vista l'indisponibilità di Ceppitelli mentre a centrocampo a seguito della squalifica di Cigarini viene avanzato Faragò.

Joao Pedro è il primo a dare la scossa alla partita, costringendo Perin al salvataggio in angolo con una conclusione da 20 metri. Poi la sfortuna si prende possesso dei sardi, togliendo in 10 minuti la catena della corsia di destra: prima Faragò, poi Cacciatori sono costretti a uscire, costringendo Maran a giocarsi due cambi al 24'. Cagliari sfortunato e anche distratto: Pellegrini alleggerisce verso Cragno un pallone debole sul quale si inserisce Ghiglione e quasi non va in gol. Il portiere verrà punito al 43' da un tiro-cross di Pandev. Il macedone, entrato quattro minuti prima per l'infortunato Ghiglione, azzecca dal vertice destro dell'area un tiro-cross di sinistro sul quale Sanabria non arriva ma tanto basta a entrare in rete. Sesto gol per il 36enne.