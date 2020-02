Genoa-Cagliari 1-0: Pandev provvidenziale punisce un Cagliari in crisi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo importante in chiave salvezza contro il Genoa, a cui basta un tiro-cross dell'eterno Goran Pandev di battere il Cagliari. Partita equilibrata con un primo tempo al limite della noia fino alla rete del macedone e secondo tempo più vivace. Partita che si è distinta per i tanti cartellini gialli, ben nove, che per la sequenza record di infortuni nel corso della partita con quattro giocatori costretti ad abbandonare il campo nei primi 52 minuti.

Davide Nicola propone il suo solito 3-5-2 con la novità Soumaoro in difesa. L'ex Lille prende il posto dello squalificato Romero. A centrocampo Radovanovic ritrova una maglia da titolare dopo oltre un mese. Rolando Maran ripropone Cacciatore in difesa, confermata la coppia Pisacane-Klavan vista l'indisponibilità di Ceppitelli mentre a centrocampo a seguito della squalifica di Cigarini viene avanzato Faragò.

Joao Pedro è il primo a dare la scossa alla partita, costringendo Perin al salvataggio in angolo con una conclusione da 20 metri. Poi la sfortuna si prende possesso dei sardi, togliendo in 10 minuti la catena della corsia di destra: prima Faragò, poi Cacciatori sono costretti a uscire, costringendo Maran a giocarsi due cambi al 24'. Cagliari sfortunato e anche distratto: Pellegrini alleggerisce verso Cragno un pallone debole sul quale si inserisce Ghiglione e quasi non va in gol. Il portiere verrà punito al 43' da un tiro-cross di Pandev. Il macedone, entrato quattro minuti prima per l'infortunato Ghiglione, azzecca dal vertice destro dell'area un tiro-cross di sinistro sul quale Sanabria non arriva ma tanto basta a entrare in rete. Sesto gol per il 36enne.

Secondo tempo più vivace, portieri chiamati in causa e ancora infortuni: ad abbandonare anzitempo, al 52', Lasse Schone. Qualche minuto più tardi Nainggolan entra a gamba tesa su Criscito: cartellino giallo al belga che, diffidato, salterà la partita contro il Napoli. Proprio il belga ha la palla del pareggio nei minuti di recupero con una conclusione dalla distanza che viene deviata sulla traversa e col tap-in di Joao Pedro che finisce alto. Festeggia il Genoa, non succedeva dal 5 gennaio: 2-1 contro il Sassuolo. Anche allora l'uomo partita fu Goran Pandev. La salvezza non è un miraggio, la cura Nicola (8 punti in 6 partite) sta iniziando a funzionare. Al contrario il Cagliari non riesce più a uscire da una crisi iniziata col ko contro la Lazio dello scorso 16 dicembre: la vittoria manca da oltre due mesi (4-3 contro la Sampdoria il 2 dicembre) e da allora sono arrivati 4 pareggi e 5 sconfitte, facendo precipitare la squadra di Maran dal sogno Champions al pericolo di perdere anche l'Europa League.