Genoa, Criscito: "Serviva la gara perfetta e l'abbiamo fatta"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano del Genoa Domenico Criscito dopo la vittoria sulla Juventus: “Tutti noi avevamo sensazioni positive, abbiamo lavorato duramente. Serviva la partita perfetta e l’abbiamo fatta. La Juventus un po’ stanca lo era, l’Atletico mentalmente ha tolto grandi energie. Sapevamo che avevano tanti campioni che potevano risolvere la partita e li abbiamo limitati. Contro queste squadre che giocano noi rendiamo molto meglio, facciamo più fatica contro le squadre che si chiudono come Frosinone e Chievo. Anche a Parma avevamo fatto una buona partita e non meritavamo di perdere. Siamo contenti di questo risultato, ci dà la forza per affrontare al meglio le prossime gare. Sturaro? Siamo contenti di aver recuperato un giocatore di questo calibro, per noi è importante, è genoano dentro. Diventerà fondamentale per noi nelle prossime partite. I tifosi? Basta guardarli, sono eccezionali, ci hanno incitati dal primo all’ultimo. Se riusciamo a stare insieme noi e i tifosi in casa è dura per tutti. Gianluca Signorini? È un esempio per noi e tutti i genoani, dedichiamo questa vittoria a lui”.