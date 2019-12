Genoa, da Lopez alla conferma di Motta: incertezza sulla panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Regna ancora l'incertezza nel Genoa. La sconfitta prima della sosta natalizia contro l'Inter ha portato il presidente Enrico Preziosi a compiere delle riflessioni su Thiago Motta, con il tecnico rossoblu ufficiosamente esonerato. Nel caso in cui venisse accertato il cambio in panchina, si tratterebbe del sesto avvicendamento in due stagioni: da Ballardini a Juric fino a Prandelli nel passato campionato - culminato con una salvezza arrivata all'ultima giornata - da Andreazzoli a Thiago Motta fino al nuovo allenatore nella Serie A in corso. Una situazione spinosa che la società sta cercando di risolvere entro la ripresa degli allenamenti fissata dopo Santo Stefano. All'orizzonte c’è una sfida importante contro il Sassuolo il 5 gennaio alle 18 con il Grifone che deve assolutamente portare a casa per rimettersi in piedi e provare ad abbondare l’ultimo posto in classifica.

Il rifiuto di Ballardini e Diego Lopez in stand by - Il primo nome sul taccuino del neo direttore sportivo Marroccu è stato quello di Diego Lopez. Nella giornata di domenica l'ex tecnico del Cagliari è partito dall’Uruguay per incontrare i vertici rossoblu ma alla fine la situazione non si è sbloccata visto il sorpasso di Davide Ballardini nelle gerarchie. Il tecnico ravennate però, dopo un periodo di riflessione, alla fine ha deciso di rifiutare l'offerta evitando così un suo quarto mandato in sella al Genoa.

Spunta anche l’ipotesi conferma - In tutto questo vortice di nomi, spunta anche la possibilità che Thiago Motta rimanga sulla panchina rossoblu. Questo sarebbe un dejà vu per il club più antico d’Italia. Una situazione analoga si è verificata proprio con Andreazzoli quando la sua posizione era in bilico dopo la sconfitta per 4-0 a Roma contro la Lazio salvo poi essere confermato dopo il rifiuto di Guidolin ed esonerato dopo le sconfitte contro Milan e Parma. La scelta adesso non può essere sbagliata. C'è il futuro in ballo per il Genoa. Un futuro che si chiama Serie A.