Genoa, De la Vega a un passo. Al Lanus andranno 10 milioni

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Genoa sarebbe ormai a un passo da Pedro de la Vega, attaccante diciottenene del Lanus che arriverà in Italia per 10 milioni più il 5% sulla futura rivendita. Per la difesa è ormai chiusa la trattativa col Chievo per Pawel Jaroszynski, 24enne polacco che costerà 4 milioni.