© foto di Federico De Luca

Ultime sul mercato del Genoa da Sky Sport. Domani ci sarà l’incontro decisivo con l’agente di Pjaca per provare a convincere il croato - di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Fiorentina - al trasferimento in maglia rossoblù. Per il centrocampo, invece, si va avanti per Radovanovic: i contatti con il Chievo sono entrati nel vivo e si sta limando la differenza tra l’offerta e la richiesta.