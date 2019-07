© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Barreca (24) è vicinissimo alla firma con il Genoa. Il terzino sinistro ex Torino, come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani effettuerà le visite mediche con il club rossoblù. L'esterno classe '95 arriverà dal Monaco con la formula del prestito. Nella scorsa stagione ha collezionato soltanto 7 presenze in Ligue 1, con 10 presenze stagionali.