Anastasios Donis è sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il greco, attualmente in forza allo Stoccarda, tornerebbe in Italia a titolo definitivo per un costo complessivo di 6-7 milioni e un quadriennale pronto. 22 anni, l'attaccante ha già iniziato la sua stagione 2019-20 giocando 4 minuti in Zweite Bundesliga.