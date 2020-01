Genoa, Gumus all'Antalyaspor: "In Italia poco spazio, felice di essere qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio al Genoa, Sinan Gumus ha già firmato con l'Antalyaspor e si è presentato in conferenza stampa. "In questi sei mesi ho avuto poca chance di mettermi in mostra ma sono contento di essere qui. Ho scelto l'Antalyaspor preferendoli ad altre offerte e proposte". L'esordio di Gumus potrebbe arrivare già tra 2 giorni in Coppa contro il Goztepe.