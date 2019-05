Genoa, Kouame: "Se potessi pagare, vorrei avere la freddezza di Piatek"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouame è il giocatore del Genoa più utilizzato in campionato (2864 minuti), al quale il club si affida per la volata-salvezza. Il paradosso però sta nel fatto che è andato a segno solo quattro volte: "So di dovere lavorare tanto su questo aspetto - ammette a La Gazzetta dello Sport - e lo sto facendo. È l’unica cosa che mi manca: se segnassi di più sarei davvero un altro giocatore, di questo sono convinto. Se potessi pagare, vorrei avere la freddezza di Piatek".

Il Genoa, ad oggi, deve ancora togliersi dalla zona della classifica per conquistarsi la salvezza: "Abbiamo mancato le vittorie con Chievo e Frosinone, ma poi è arrivato il successo sulla Juve. Non so spiegarlo. Ora dobbiamo ripetere con l’Atalanta la stessa prestazione fatta con la Roma: giocando in quel modo faremo risultato".