Genoa, l'ad Zarbano: "Tanti giocatori guariti, ma non si sono allenati per settimane"

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della gara contro l'Inter: "E' la prima partita in cui finisce l'emergenza dal punto di vista del protocollo, però non si sono allenati. L'emergenza non è finita in assoluto, in questo senso. Contro l'Inter serve una prestazione da squadra come a Verona. Ingiustizia nell'aver utilizzato il bonus per la partita contro il Torino? Mi auguro che non si debba utilizzare un altro bonus,. Abbiamo avuto tantissimi casi, speriamo di averli fatti tutti. E' stata una situazione straordinaria".