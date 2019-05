Genoa, l'Inter riacquisterà Radu. Ma domenica il Lione lo seguirà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FcInterNews.it fa il punto sul futuro di Ionut Andrei Radu. Il classe '97 rumeno è ora al Genoa ma l'Inter lo riacquisterà per 12 milioni di euro. Il futuro, però, è ancora tutto da scrivere: domenica, all'Artemio Franchi, in occasione di Fiorentina-Genoa, ci sarà uno scout dell'Olympique Lione a seguirlo. I francesi l'avevano già visionato in occasione di Genoa-Juve, ma l'Inter non è intenzionata a cederlo. Più probabile un altro prestito in attesa di riportarlo ad Appiano Gentile nel 2020 per giocarsi una maglia da titolare con Samir Handanovic.