Genoa, l'ultima idea per la difesa è Ranocchia: piace anche al Bologna

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ultima idea per la difesa in casa Genoa risponde al nome di Andrea Ranocchia, in scadenza nel 2021 e che potrebbe tornare in Liguria dopo aver giocato in passato con entrambe le maglie genovesi. Negli ultimi giorni è stato accostato anche al Bologna, ma Faggiano è al lavoro.