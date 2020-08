Genoa, la certezza per la prossima stagione si chiama Goran Pandev

vedi letture

La voglia è sempre stata quella di un ragazzino. La qualità nemmeno si discute. Goran Pandev è stato il trascinatore del Genoa di Davide Nicola, capace di compiere una grande rimonta e conquistare la salvezza all’ultimo turno superando il Verona. Guida per i ragazzi più giovani, delizioso nel vederlo toccare il pallone al centro del rettangolo verde, l’attaccante macedone sarà il punto di riferimento del Grifone anche per la prossima stagione. "Ha trovato il suo ambiente ideale, è il leader ed è stimato da tutta la tifoseria" ha detto qualche giorno fa il suo agente Leo Corsi che ha confermato la voglia di continuare, almeno per un anno, all’ombra della Lanterna.

Nove gol stagionali - L'inizio di stagione è stato in chiaro-scuro con Andreazzoli che lo impiega col contagocce e senza mai andare a segno. Con Thiago Motta arriva il primo gol stagionale nel successo contro il Brescia mentre contro l'Udinese ha segnato la rete del vantaggio. Contro il Lecce gonfia ancora la rete avversaria ma poi arriva un rosso che lo costringerà a saltare sia il derby che la sfida di San Siro contro l'Inter, l'ultima in panchina con l’ex centrocampista nerazzurro e rossoblu. Con Nicola la svolta, diventa un punto fermo della scacchiera e realizza sei gol e due assist per i compagni.

Con la Macedonia per Euro2021 - Decisivo e importante per il Genoa, essenziale per la sua Nazionale. Pandev infatti è stato chiamato dal ct Igor Angelovski per la doppia sfida contro Armenia e Georgia che porteranno poi la Macedonia ad affrontare il Kosovo nel playoff per la qualificazione agli Europei del 2021. Un traguardo importante per i Leoni Rossi e per Goran Pandev. Ma prima c’è una stagione. Una stagione che sarà sempre sotto il segno del Grifone.