Genoa, la colonia scandinava cresce: Eriksson riabbraccia l'Italia

Cresce la colonia scandiva del Genoa. Ai danesi Lasse Schone, Peter Ankersen e Lukas Lerager si aggrega anche lo svedese Sebastian Eriksson. Il centrocampista è stata una mossa un po’ a sorpresa del mercato rossoblu e va ad aggiungersi all’innesto di Valon Behrami nei primissimi giorni di calciomercato. Mancino di piede, capace di creare gioco ma anche da scudo davanti alla difesa, è stato uno dei perni del Goteborg, società in cui è cresciuto e di cui è il capitano. Il giocatore ha anche una buona confidenza con il gol viste le dieci volte in cui ha gonfiato la rete nelle 177 presenze con la maglia del club biancoblu.

Passato in Italia - Dopo cinque anni di distanza Eriksson torna a vestire la maglia di un club del massimo campionato italiano. Dal 2011 al gennaio 2015 infatti ha giocato nel Cagliari in un’esperienza poco fortunata. Con i rossoblu sardi, il centrocampista svedese ha giocato solo con continuità nella 2013-2014 con 20 presenze, quando nelle due precedenti i gettoni sono stati soltanto undici per un totale di 342 minuti e nessuno nei sei mesi che hanno portato poi al suo ritorno all’IFK Goteborg.

In Italia da lunedì - Il nuovo rinforzo del Grifone ha raggiunto l’Italia all’inizio di questa settimana. Lunedì scorso infatti le visite mediche al Synlab Il Baluardo per il club di Villa Rostan. Arriva un nuovo rinforzo dunque per Davide Nicola per tentare la scalata che, guardando la classifica, è difficile ma ancora possibile. Il Genoa intanto opera sul mercato ed è pronto a schierare Sebastian Eriksson. Il nuovo centrocampista alla corte rossoblu.