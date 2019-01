Genoa, la Nord deserta col Milan: "Il lunedì ci deve essere spazio per altro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Genoa cresce il malumore tra i tifosi. Come se non bastasse la partita contro il Milan che si disputerà alle 15 di lunedì di pomeriggio, la cessione del bomber Piatek ha scatenato le reazioni contrariate dei tifosi sui social network. Un altro punto a sfavore del presidente Preziosi, già pesantemente contestato in passato. A proposito del match di campionato, Tuttosport riporta che la Gradinata Nord diserterà lo stadio e sarà presente, invece, per la seduta di rifinitura di domenica. "La domenica è del pallone e il lunedì alle 15 deve esserci spazio per altro, nella vita", scrivono gli ultras.